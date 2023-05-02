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Рогожин Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогожин
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
02 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
18584. РОГОЖИН, ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 41 г. Гр. Бронницк. у., Чулковск. в., д. Клоково; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Пьянство, лиш. св. 1 г., с зач. 8 д. пр. з. Исп. 2 июля 920. | 915 91415 1655 У. | 903 59504 172 М. | 906 Моск. Н. С. 1655 У. | 901 6524 169 М. | 905 50058 1655 У.

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