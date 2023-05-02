Рогожин Петр Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рогожин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18584. РОГОЖИН, ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 41 г. Гр. Бронницк. у., Чулковск. в., д. Клоково; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Пьянство, лиш. св. 1 г., с зач. 8 д. пр. з. Исп. 2 июля 920. | 915 91415 1655 У. | 903 59504 172 М. | 906 Моск. Н. С. 1655 У. | 901 6524 169 М. | 905 50058 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.