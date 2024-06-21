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Чередниченко Федор Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чередниченко
Имя
Федор
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141130. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ФЕДОРЪ КИРИЛЛОВЪ. К. Чигирин. у., Головковск. в., с. Матвѣевки, 36 л.; — Чигирин. С. М. С. 19 Окт. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 4 Нояб. 909.

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