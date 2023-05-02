Бузаков Александр Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бузаков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20819. БУЗАКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ДЕМЬЯНОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Тары, 37 л., рд. въ г. СПБ.;—М. С. 1 уч. Тарск. у., 50 М., тюр. 3 м. Исп.19 Сент. 908. 908 1331 50 М. | 900 69536 169 М. | 905 59843 49 М. | 99 89861 1643 У. | 903 38445 1055 У. | 95 806 169 М. | 902 50355 50 М. | 94 63529 169 М. | | 901 39877 177 М. | 94 50289 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.