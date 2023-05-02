Османов Владимир Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Османов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27379. ОСМАНОВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 18 л. Гр. г. Подольска; — П. С. Грузинск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 16 февр. 920.
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