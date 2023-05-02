Кузнецов Ефим Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25596. КУЗНЕЦОВ, ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 41 г. Гр. Старицк. у., Гнездовск. в.; — Н. С. Городск. уч. г. Москвы. Спекуляц., лиш. св. 1 г., с зач. 4 м. пр. з. условно.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.03.1879 ст.
После 1937