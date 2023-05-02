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Кузнецов Ефим Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Ефим
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
25596. КУЗНЕЦОВ, ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 41 г. Гр. Старицк. у., Гнездовск. в.; — Н. С. Городск. уч. г. Москвы. Спекуляц., лиш. св. 1 г., с зач. 4 м. пр. з. условно.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.03.1879 ст.
После 1937
Тряхинькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

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