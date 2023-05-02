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Шпилев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шпилев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
30590. ШПИЛЕВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 35 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Взяточнич., лиш. св. 3 г., по амн. нак. замен. пр. р. 3 г. Исп. 16 нояб 920.

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