Коверов Илья Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коверов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15825. КОВЕРОВ, ИЛЬЯ ФИЛИППОВИЧ, 22 л. Гр. Богучарск. у., Старо-Меловой в. и с.; — Н. С. 2 уч. г. Велижа. Подлог, лиш. св. 1½ г., с зач. 2 м. и 21 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 10 апр. 919.
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