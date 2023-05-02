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Коверов Илья Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коверов
Имя
Илья
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
10 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
15825. КОВЕРОВ, ИЛЬЯ ФИЛИППОВИЧ, 22 л. Гр. Богучарск. у., Старо-Меловой в. и с.; — Н. С. 2 уч. г. Велижа. Подлог, лиш. св. 1½ г., с зач. 2 м. и 21 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 10 апр. 919.

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