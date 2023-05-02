Кончук Фома Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кончук
- Имя
- Фома
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83472. КОНЧУКЪ, ФОМА ПЕТРОВЪ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Брестск. у., Половецк. в., д. Зубачей; — Гроднен. О. С., 4 Мая 911, 114, 152¹, 9 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 8 Іюня 911. | 910 122564 169 М. | 909 40003 1647 У.
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