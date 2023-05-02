Турчин Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турчин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 473
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154754. ТУРЧИНЪ, ИВАНЪ МИХАЙловъ. К. изъ сс. Ишимск. у., Частоозерск. в., с. Сивковскаго, 57 л., рд. Козельск. у., въ в. и с. Воронкахъ; — М. С. 3 уч. Ишимск. у. 23 Окт. 909, 16 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 23 Окт. 909 г. (6 п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 10 м.), тюр. 1 г. Исп. 30 Нояб., счит. ср. съ 23 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.