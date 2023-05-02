Шабан-Оглы Ахма Шабан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабан-Оглы
- Имя
- Ахма
- Отчество
- Шабан
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141372. ШАБАНЪ-ОГЛЫ, АХМА ШАБАНЪ. К. Закатальск. окр., д. Таловъ, 24 л.; — М. С. Закатальск. отд. 2 Сент. 909, 12, 13, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909.
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