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Мартынова Агафья Станиславовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартынова
Имя
Агафья
Отчество
Станиславовна
Дата исполнения приговора
19 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
17060. МАРТЫНОВА, АГАФЬЯ СТАНИСЛАВОВНА, 30 л. Гр. Режицк. у., Карповическ. в.; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Торг. самог., лиш. св. 1 г., с зач. 26 д. пр. з. Исп. 19 марта 920.

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