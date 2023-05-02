Селянкин Михаил Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелянкин Михаил Терентьевич

Селянкин Михаил Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селянкин
Имя
Михаил
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
28597. СЕЛЯНКИН, МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 29 л. Гр. Екатеринбургск. г., зав. Невянского; — Н. С. г. Ачинска. Сокрыт. оружия, лиш. св. 1 г., с зач. 3 м. и 3 д. пр. з. Исп. 29 окт. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.