Василенко Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Василенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45647. ВАСИЛЕНКО, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. Каз. с. Каленечекъ, Каленечковск. в., Хорольск. у., 26 л.; — Полтав. О. С., 1534 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Мая 905.
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