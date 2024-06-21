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Харькин Василий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харькин
Имя
Василий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
20 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
Источник
Скан
Оригинальная запись
140757. ХАРЬКИНЪ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Валдайск. у., Кемнецк. в., д. Покровской, 29 л.; — Валдайск. У. С. 28 Апр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Авг. 909.

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