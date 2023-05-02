Манорова Елизавета Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Манорова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17028. МАНОРОВА, ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА, 36 л. Гр. Белевск. у., Бобровск. в., с. Барина; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Продажа самог., лиш. св. 5 л. Исп. 16 июня 920.
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