Берзинь Эдуард Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берзинь
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130029. БЕРЗИНЬ, ЭДУАРДЪ ЯКОБОВЪ. К. Валкск. у., Трикатенск. в., 18 л.; — М. С. 16 уч. Рижско-Вольмар. окр. 17 Авг. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Окт. 909.
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