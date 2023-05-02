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Берзинь Эдуард Якобов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Берзинь
Имя
Эдуард
Отчество
Якобов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130029. БЕРЗИНЬ, ЭДУАРДЪ ЯКОБОВЪ. К. Валкск. у., Трикатенск. в., 18 л.; — М. С. 16 уч. Рижско-Вольмар. окр. 17 Авг. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Окт. 909.

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