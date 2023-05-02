Богатов Гавриил Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатов Гавриил Пименович

Богатов Гавриил Пименович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богатов
Имя
Гавриил
Отчество
Пименович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
669. Богатов Гавриил Пименович, 24 л., Донск. окр., г. Ростова н/Д. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 29/ѴІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.