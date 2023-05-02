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Баязитов Мухамет-Канафий Абейдуллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баязитов
Имя
Мухамет-Канафий
Отчество
Абейдуллов
Дата исполнения приговора
11 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129949. БАЯЗИТОВЪ, мухаметъ-канаФій абейдулловъ. К. Тобольск. у., юрты Мѣдянской, 24 л., рд. въ г. Петропавловскѣ; — Омск. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Іюня 909.

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