Сыревич Вульф-Янкель Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сыревич
- Имя
- Вульф-Янкель
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88288. СЫРЕВИЧЪ, ВУЛЬФЪ-ЯНКЕЛЬ Лейбовъ, 57 л. Мщ. м. Оникшты, Вилкомир. у., рд. въ м. Шкудыцишкахъ, т. же у.; — Виленск. О. С., 12 Марта 911, 152 и 1666 У., по сов. съ приг. Г. С. 1 уч. г. Поневѣжа отъ 30 Дек. 910 г. (169 М., тюр. 5 м.), арест. отд. 1 г. Исп. 10 Марта 911. | 904 91946 174 М.
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