Назаров Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4965. Назаров Павел Иванович, 31 г. Гр. Княгининск. у., Ичалковск. в., д. П-Выселки;— Н. С. 5 уч. Княгининск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 16 апр. 919.
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