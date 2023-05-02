Назаров Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Павел Иванович

Назаров Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назаров
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
4965. Назаров Павел Иванович, 31 г. Гр. Княгининск. у., Ичалковск. в., д. П-Выселки;— Н. С. 5 уч. Княгининск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 16 апр. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.