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Григорьев Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
1849. Григорьев Алексей Иванович, 22 л., Саратовск. г., г. Камышина. Сталинградск. Г. С. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 5 л., и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/І—26.

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