Гражуль Юзефа Степанова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гражуль
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Степанова
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37385. ГРАЖУЛЬ, ЮЗЕФА СТЕПАНОВА. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ошмянъ, 48 л., рд. въ им. Варакумщинѣ, Сольск. в., Ошмян. у.; — Виленск. О. С., 148, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 15 Янв. 909. | 3 Апр. 907 г. — Вилен. О. С., 2 ч. 1655 У. тюр. 8 м. | 905 38665 1655 У. | 901 2930 169 М. | 904 65670 169 М.
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