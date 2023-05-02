Заяц Карл Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заяц
- Имя
- Карл
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46867. ЗАЯЦЪ, КАРЛЪ ТИМОФЕЕВЪ. Мщ. г. Проскурова, 16 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 6, 11 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., арестн. домъ 1 м. Исп. 11 Мая 905.
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