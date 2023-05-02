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Леготкин Василий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леготкин
Имя
Василий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
16659. ЛЕГОТКИН, ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, 45 л. Гр. Пермск. у., Н.-Муллинск. в., д. Ежи; — Р. Т. г. Перми. Контр-революц. действ., лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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