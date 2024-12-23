Филенко Сергей Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филенко
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36360. ФИЛЕНКО, СЕРГѢЙ ЗАХАРОВЪ. К. Днѣпров. у., Громовск. в., с. Николаевки, 42 л.; — М. С. 5 уч. Майкопск. окр. (въ 4 р.), 7 и 8 п. 170 и 172 М. (прин. крад.), тюр. 10 м. Исп. 9 Февр. 904 (Вѣр.). | 902 48602 1655 У. | 97 98143 1647 У. | 90 111027 975 и 1655 У.
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