Чуйков Евдоким Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуйков
- Имя
- Евдоким
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141319. ЧУЙКОВЪ, ЕВДОКИМЪ НИКИТИНЪ. К. Ауліеатинск. у., в. и с. Александровки, 24 л., рд. Корочанск. у., Яблоновск. в., въ с. Плотавцѣ; — Ташкентск. О. С. 7 Окт. 909, 114, 4 п. 134, 135, 9, 152, 1 ч. 1653, 13 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 2 г. Исп. 3 Нояб. 909.
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