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Теняков Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Теняков
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
07 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
9089. ТЕНЯКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Богородицк. у., Узловск. в., д. Марьинки. Н. С. Узловск. р. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 7/Ѵ—26.

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