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— Николай Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Николай
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 317
Источник
Скан
Оригинальная запись
28138. НИКОЛАЕВЪ, НИКОЛАЙ (безъ фам.). Лиш. ог. пр. изъ. к. Ачинск. у., Тюльковск. в., д. Тукай, 43 л., рд. Опочецк. у., Матюшкинск. в., въ д. Попцовѣ; — Псков. О. С., 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 12 Дек. 908. | 81 33249 1642 У.

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