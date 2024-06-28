Гулько Никифор Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулько
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46339. ГУЛЬКО, НИКИФОРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Винницк. у., Гавришовск. в., с. Коссаковки, 22 л.; — К.-Подольск. О. С., 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 2 Іюня 905.
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