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Чичуа Варлам Леванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чичуа
Имя
Варлам
Отчество
Леванов
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141284. ЧИЧУА, ВАРЛАМЪ (ВАЛЕРЬЯНЪ) Левановъ. Князь, 18 л., рд. Зугдидск. у., въ с. Квалоняхъ; — Кутаисск. О. С. 7 Окт. 909, 169 М., 140 и 1656 У., тюр. 3 м. Исп. 29 Окт. 909.

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