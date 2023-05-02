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Вальк Константин Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вальк
Имя
Константин
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45623. ВАЛЬКЪ, КОНСТАНТИНЪ ИВАновъ. Приг. СПБ. С. П., а не СПБ. О. С., какъ напеч. въ Вѣд. 1903 г. подъ № 20367.

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