Вальк Константин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вальк
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45623. ВАЛЬКЪ, КОНСТАНТИНЪ ИВАновъ. Приг. СПБ. С. П., а не СПБ. О. С., какъ напеч. въ Вѣд. 1903 г. подъ № 20367.
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