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Бондарь Прокофий Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарь
Имя
Прокофий
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
45368. БОНДАРЬ, ПРОКОФІЙ НИКИФОровъ. К. Елисаветград. у., Щербановск. в., с. Троицкаго, 24 л.; — У. Чл. Херсон. О. С., по 1 уч. г. Николаева, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 2 Іюня 905.

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