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Серяков Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серяков
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
28702. СЕРЯКОВ, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 24 л. Гр. Боровичск. у. Хоромск. в., д. Стришино; — Н. С. 2 уч. Боровичск. у. Хран. оружия, лиш. св. 1½ г. условно.

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