Фрукт Ицек Якубович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фрукт
- Имя
- Ицек
- Отчество
- Якубович
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7767. ФРУКТ, ИЦЕК ЯКУБОВИЧ, 25 л., Гр. г. Варшавы,; Н. С. Сухаревск. уч. Сокольническ. р-на г. Москвы, Кража, лиш. св. 2 г., Исп. 19 авг. 919
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