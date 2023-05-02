Василенко Михаил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Василенко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47698. ВАСИЛЕНКО, МИХАИЛЪ СТЕПановъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Харькова; —Харьков. О. С., 22 Янв. 911, 114, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г., съ зач. 11 м. предв. заключ. Исп. 14 Марта 911. 907 30140 1643 У., по сов. по приг., напеч. въ 904 85219 172 М. 908 Г. № 100924. 904 30791 169 М.
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