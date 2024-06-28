Гималетдинов Мухамет-Галий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГималетдинов Мухамет-Галий

Гималетдинов Мухамет-Галий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гималетдинов
Имя
Мухамет-Галий
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46047. ГИМАЛЕТДИНОВЪ, МУХАМЕТЪ-Галій. К. Тетюшск. у., Шамбулыхчинск. в., д. Мурзиной, 27 л.; — Ташкентск. О. С., 114, 134, 135, 9, 1630 и 1632 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 3 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close