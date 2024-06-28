Гималетдинов Мухамет-Галий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гималетдинов
- Имя
- Мухамет-Галий
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46047. ГИМАЛЕТДИНОВЪ, МУХАМЕТЪ-Галій. К. Тетюшск. у., Шамбулыхчинск. в., д. Мурзиной, 27 л.; — Ташкентск. О. С., 114, 134, 135, 9, 1630 и 1632 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 3 Іюня 905.
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