Сулейманов Косум
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сулейманов
- Имя
- Косум
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 335
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12391. Сулейманов Косум, 25 л., Чеченск. обл., Шатоевск. окр., с. Чинахой. Н. С. Шатоевск. окр. Ст. ст. 2 ч. 91, 194, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22 мар. 926.
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