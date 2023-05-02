Беличенко Демьян Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беличенко
- Имя
- Демьян
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101185. БѢЛИЧЕНКО, ДЕМЬЯНЪ ЛАВрентьевъ, 35 л. К. Александрійск. у., в. и с. Мироновки; — Екатеринослав. О. С., 12 Февр. 911, 152, 1 ч. 925 и 1645 У., по сов. съ приг.; напеч. въ 911 г. № 16527 и 910 г. № 31637 и Одесск. Воен. О. С. отъ 15 Дек. 908 г. (аресг. отд. 3½ г.), арест. отд. 4 г. Исп. 28 Іюня 911. | 902 79638 169 М. | 97 40724 170¹ М. | 99 90108 1647 У. | 95 75962 170 М.
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