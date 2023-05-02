Земцов Петр Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Земцов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46891. ЗЕМЦОВЪ, ПЕТРЪ КОНСТАНТИновъ. К. Орлов. у., Шишкинск. в., д. Кунаевской, 30 л.; — Орлов. У. С., Вятск. г., 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Іюня 905.
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