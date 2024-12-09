Масанин Антон Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Масанин
- Имя
- Антон
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96412. МАСАНИНЪ, АНТОНЪ ЕФИМОВЪ, 28 л. Сс.-пос. Балаганск. у., Яндинск. в., д. Куя, рд. Чаусск. у., Рычинск. в., въ д. Раковщинѣ; — Иркутск. О. С., 13 Окт. 910, 3 ч. 1655 У. и У. о сс., врем. раб. на зав. 2 г. Исп. 13 Апр. 911. | 905 33525 1630 У. | 901 36121 170 М.
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