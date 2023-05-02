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Шиланкин Иван Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шиланкин
Имя
Иван
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
18 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8221. ШИЛАНКИН, ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ, 20 л. Гр. Спасск. у. и в., д. Бемчевки; - Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. и 3 м. Исп. 18 июля 919.

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