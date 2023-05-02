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Байтуганов Михаил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байтуганов
Имя
Михаил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
02 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129780. байтугановъ, Михаилъ Васильевъ. Каз. ст. Черноярской, Моздокск. отд., 53 л.; — Омск. О. С., 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Іюня 909.

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