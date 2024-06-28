Денисов Федор Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46446. ДЕНИСОВЪ, ФЕДОРЪ МОИСЕЕВЪ. К. Саратов. у., Вязовск. в., д. Нееловки, 68 л.; — Саратов. О. С., 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. въ Апр. 905.
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