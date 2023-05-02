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Хренкова Пелагея Матвеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хренкова
Имя
Пелагея
Отчество
Матвеевна
Дата исполнения приговора
13 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 273
Источник
Скан
Оригинальная запись
30090. ХРЕНКОВА, ПЕЛАГЕЯ МАТВЕЕВНА, 30 л. Гр. Владимирск. у., Алексинск. в., д. Ковалевой; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Укрыват. воров, лиш. св. 6 м. Исп. 13 янв. 920.

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