Федоров Егор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140442. ФЕДОРОВЪ, ЕГОРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Старорусск. у., Белебѣльск. в., д. Ровной, 44 л.; — СПБ. О. С. 10 Сент. 909, 169, 170¹, 171 и 172 М., тюр. 5 м. Исп. 13 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 96816. | 904 37786 172 М. | 903 8703 169 М.
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