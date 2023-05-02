Цалпан Капитон Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦалпан Капитон Александров

Цалпан Капитон Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цалпан
Имя
Капитон
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140936. ЦАЛПАНЪ, КАПИТОНЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Рѣжицк. у., Руманск. в., д. Падреевки, 26 л.; — СПБ. О. С. 28 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 33271, арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 29 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close