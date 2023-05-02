Цалпан Капитон Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цалпан
- Имя
- Капитон
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140936. ЦАЛПАНЪ, КАПИТОНЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Рѣжицк. у., Руманск. в., д. Падреевки, 26 л.; — СПБ. О. С. 28 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 33271, арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 29 Окт. 909.
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