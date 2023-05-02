Шилов Василий Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шилов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12064. ШИЛОВ, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 34 л. Гр. Егорьевск. у., Горковск. в., д. Кршова; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 9 авг. 920. | 913 175795 1655 У. | 911 30474 1655 У. | 910 59685 169 М. | 909 34138 169 М.
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