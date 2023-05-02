Алеев Джан-Али-Ир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алеев
- Имя
- Джан-Али-Ир
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44842. АЛѢЕВЪ, ДЖАНЪ-АЛИ-ИРЪ. Податн. с., жит. аула № 3, Уръ-Маральск. в., Ауліеатинск. у., 22 л.; — Ново-Маргелан. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Мая 905.
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