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Нарвид Антон Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нарвид
Имя
Антон
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
17472. НАРВИД, АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. Шавлинск. у., Покровск. в. и с.; — С. 114 отд. стр. б-на войск. обор. ж.-д. 5 армии. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 10 июля 920.

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