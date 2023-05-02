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Иванов Михаил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
47000. ИВАНОВЪ, МИХАИЛЪ. К. Бѣжецк. у., Закатск. в., с. Александровскаго, 37 л.; — 3. Н. 1 уч. Лужск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюня 905.

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